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Bagaha News: भाई ने भाई को चाकू मार किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: मधुबनी के धनहा थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपने भाई पर चाकू से हमला किया। झगड़े के कारण मुन्‍ना खरवार घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bagaha News: भाई ने भाई को चाकू मार किया घायल

Bagaha News: मधुबनी। धनहा थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपने ही भाई को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल का ईलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबनी में कराया गया। घटना मंगलवार की देर शाम की है। दोनों भाइयों में पुराना विवाद हैं। घायल मुन्ना खरवार द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन के अनुसार घुसरी गांव निवासी मुन्ना खरवार मंगलवार की रात साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था। इसी दौरान घुसरी व घघवा गांव के बीच में भोलू खरवार अपने मित्र बृखभान यादव को लेकर घेर लिया। भोलू खरवार ने एव ब्रिखभान खरवार ने पहले लात मुक्का से मारा जब मुन्ना खरवार जमीन पर गिर गया ।

तो, ये भोलू खरवार ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मुन्ना खरवार के चिल्लाने के बाद दोनों भाग निकले। उसके बाद सूचना पर डॉयल 112 पुलिस द्वारा मुन्ना खरवार को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां ईलाज किया गया। पीएचसी के डाक्टर राहुल कुमार ने बताया कि, मुन्ना खरवार के पैर में चाकू लगा हैं। पर वह खतरे से बाहर हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि, आवेदन मिला है मामले की जांच की जा रही हैं।

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