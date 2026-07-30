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Bagaha News: पोखरा चौक गोलीबारी कांड में धराया,कट्टा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज के पोखरा चौक पर गोलीबारी की घटना में पुलिस ने सोलजर खटीक नामक युवक को गिरफ्तार किया है। घटना में जख्मी रंजीत कुमार का इलाज पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। जांच में पता चला कि रंजीत ही कट्टा लेकर आया था और सोलजर ने कट्टे से फायर किया। दोनों को जेल भेजा जाएगा।

Bagaha News: पोखरा चौक गोलीबारी कांड में धराया,कट्टा बरामद

Bagaha News: नरकटियागंज,निज प्रतिनिधि। नगर के पोखरा चौक पर घटी गोलीबारी की घटना में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पोखरा चौक निवासी सोलजर खटीक के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी उसके घर से की गई है। हालांकि उक्त कांड में जख्मी ब्लॉक रोड जमुनिया निवासी रंजीत कुमार की भी गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद झाड़ी में छिपाकर रखे गए देशी कट्टे को भी बरामद कर लिया है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जख्मी रंजीत का इलाज पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि रंजीत ही देशी कट्टा लेकर पोखरा चौक आया था।

वहां मौजूद सोलजर नामक युवक कट्टे को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। इसी दौरान गोली फायर हो गई और गोली रंजीत को लग गई। पूछताछ में भी सोलजर ने कट्टे से फायर होने की बात स्वीकार की है।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सोलजर को जेल भेज दिया गया है और इलाज के बाद जख्मी रंजीत को भी जेल भेजा जाएगा। फिलहाल रंजीत का इलाज पुलिस अभिरक्षा में बेतिया में चल रहा है।

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