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Bagaha News: आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: चनपटिया/मनुआपुल, नसं/एसं। पोस्टमार्टम के बाद सिरिसिया के भेली टोला जिनवलिया गांव में धामु पटेल

Bagaha News: आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी

Bagaha News: चनपटिया/मनुआपुल, नसं/एसं। पोस्टमार्टम के बाद सिरिसिया के भेली टोला जिनवलिया गांव में धामु पटेल (35) का शव रविवार की सुबह पहुंचने पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली।

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आक्रोशितों की मांग

वर्दी की कसम पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाऊंगा:

पुलिस की कार्रवाई

धामु का शव रख सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे सिरिसिया थानाध्यक्ष अनंत कुमार ने आक्रोशित परिजनों को काफी समझाया। उन्होंने मृतक की पत्नी रंजू देवी एवं पीड़ित परिवार के सदस्यों से कहा कि उन्हें वर्दी लोगों की सेवा के लिए ही मिली है। वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं परिजनों को हर हाल में न्याय दिलाऊंगा। हत्या में शामिल दोषियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष की बातों को सुनकर आक्रोशित लोग प्रभावित हुए और उन्होंने सड़क से शव हटाया। तब जाकर सड़क पर आवागमन शुरू हुआ।

चार बेटे-बेटियों के सिर से उठा पिता का साया:

परिवार का हाल

चाकू से गोदकर राजमिस्त्री धामु पटेल के हत्या के बाद उनके बेटे-बेटी सपना कुमारी (11), निशा कुमारी (9), युवराज कुमार (7) एवं अभी कुमार (5) के सिर से पिता का साया उठ गया। शव पहुंचते ही घर में चीख-पुकार मच गयी। परिवार में कोहराम शुरू हो गया। रोती-बिलखती पत्नी को लोग ढाढ़स बंधा रहे थे। परिजनों ने बताया कि धामु अपने बेटे-बेटियों से बेहद स्नेह करता था। उनकी पढ़ाई, परवरिश और बेहतर भविष्य को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते थे और परिवार के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करते थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बेटे-बेटियों को संवारने वाले पिता यूं अचानक उन्हें हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। धामू की हत्या से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम पसरा है और हर आंख धामु को खोने के दर्द में नम है。

सवाल-जवाब

इस घटना की मुख्य वजह क्या थी?
घटना का मुख्य कारण धामु पटेल की पड़ोसियों द्वारा चाकू से हत्या करना है।
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