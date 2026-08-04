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Bagaha News: बाल संरक्षण गृह का ग्रिल तोड़ किशोर हुआ फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया के बाल संरक्षण गृह में सुरक्षा में गंभीर लापरवाही का पता चला है। एक किशोर सुरक्षा बाड़ को तोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में वापस लौट आया। जांच में सामने आया कि सुरक्षा गार्ड सो रहे थे और कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। एसडीसी ने सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की है।

Bagaha News: बाल संरक्षण गृह का ग्रिल तोड़ किशोर हुआ फरार

Bagaha News: बेतिया,एक संवाददाता। बाल संरक्षण गृह की सुरक्षा मे गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीसी विकास कुमार की जांच में सामने आया कि बीते दो जुलाई की रात एक किशोर ऑब्जर्वेशन कक्ष की खिड़की पर लगे एग्जॉस्ट फैन और ग्रिल को तोड़कर दक्षिणी चहारदीवारी पार कर फरार हो गया। हालांकि वह पांच जुलाई को स्वयं वापस लौट आया। जांच में पाया गया कि जिस कमरे से किशोर भागा, वह खाली था, फिर भी उसका दरवाजा और आंगन का लोहे का गेट खुला छोड़ दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में घटना के समय भवन के अंदर तैनात सुरक्षा गार्ड और मुख्य गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सोते हुए दिखाई दिए।

जिससे उनकी लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि संबंधित किशोर पहले भी संरक्षण गृह से फरार हो चुका था।एसडीसी ने पांच अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती, रात की ड्यूटी में रोटेशन, खाली कमरों में ताला लगाने, नियमित निगरानी और प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की सिफारिश की है।

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