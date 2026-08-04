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Bagaha News: भैरोगंज में वाहन पलटा दर्जनभर बच्चे घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बगहा के भैरोगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक निजी स्कूल का वाहन पलट गया। इस हादसे में लगभग एक दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत नाजुक है। अभिभावक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अपने बच्चों को अस्पताल ले गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Bagaha News: भैरोगंज में वाहन पलटा दर्जनभर बच्चे घायल

Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। भैरोगंज थाना क्षेत्र के डाबरा चौक के समीप मंगलवार दोपहर निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसकी जानकारी मिलते ही अभिभावकों में कोहराम मच गया। जिस हाल में अभिभावक थे, उसी हाल में घटनास्थल की ओर भागे।

घायल बच्चों की स्थिति

वे अपने बच्चों को खुद ही इलाज के लिए ले गये। हादसे में करीब एक दर्जन बच्चे घायल हो गए। इनमें दो बच्चों की स्थिति नाजुक बताई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हरनाटाड़ के एक निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही भैरोगंज थाने 112 मोबाइल टीम व थानाध्यक्ष सीता केवट घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बच्चों को अस्पताल भेजने का प्रयास किया लेकिन परिजन स्वयं इलाज कराने की बात कह बच्चों को ले गये।

पुलिस की रिपोर्ट

थानाध्यक्ष ने बताया घटनास्थल पर वाहन पलटा मिला। एक-दो बच्चों को चोटें आईं थी। वाहन पर 15 से 20 बच्चे सवार थे। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इधर, वाइस प्रिंसिपल मारुति नंदन सिंह ने बताया कि घटना के समय वाहन पर कोई बच्चा सवार नहीं था। किसी भी बच्चे के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटनास्थल का विवरण

ग्रामीणों ने बताया कि भैरोगंज बाजार स्थित राजहंस सेकेंडरी स्कूल की छुट्टी के बाद मंगलवार दोपहर करीब एक बजे स्कूल वाहन बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान डाबरा चौक के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रारंभिक तौर पर एक्सल टूटने से वाहन पलटने की बात कही जा रही है। इससे वहां अफरातफरी मच गई। लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। अभिभावक जानकारी मिलते ही भागे-भागे घटनास्थल पर पहुंचे।

इलाज की व्यवस्था

दुर्घटना में घायल कुछ बच्चों का इलाज अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन की देख-रेख में कराया गया। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आईं, जिनका उपचार डाबरा चौक के ग्रामीण चिकित्सक व निजी क्लीनिकों में हुआ। स्थानीय स्तर पर इलाज कराने والوں में कक्षा तीन के सोनू कुमार कक्षा चार की राधा कुमारी, कक्षा पांच की रानी कुमारी सहित दर्जनभर बच्चे शामिल हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को हरनाटाड़ स्थित निजी अस्पताल भेजा गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दुर्घटना कब हुई?
दुर्घटना मंगलवार दोपहर हुई।
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