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Bagaha News: विद्यालय परिसर में जलजमाव पानी से होकर कक्षा पहुंचने को मजबूर छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बारिश के पानी की जल निकासी कीpoor व्यवस्था के कारण पूरे परिसर में जलजमाव हो गया है। इससे छात्रों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाई हो रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। स्थानीय प्रशासन से समस्या का समाधान कराने की अपील की गई है।

Bagaha News: विद्यालय परिसर में जलजमाव पानी से होकर कक्षा पहुंचने को मजबूर छात्र

Bagaha News: योगापट्टी एक संवाददाता। योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी पूरे विद्यालय परिसर में जमा हो गया है।जलजमाव के कारण छात्र-छात्राओं को पानी से होकर विद्यालय आना-जाना पड़ रहा है।जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।विद्यालय तक पहुंचने वाली नवलपुर हाई स्कूल जाने मुख्य सड़क पर भी जलजमाव है।सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन जाने से बच्चों और अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।बारिश होने पर विद्यालय परिसर में पानी भर जाता है और निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कई दिनों तक पानी जमा रहता है।स्थिति

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यह है कि छात्रों को कक्षाओं तक पहुंचने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ता है।वहीं शौचालय और हैंडपंप तक जाने के लिए भी उन्हें जलजमाव से होकर निकलना पड़ता है।इससे बच्चों को असुविधा के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी हुई है।विद्यालय के शिक्षक मनसफ आलम ने बताया कि विद्यालय परिसर में जलजमाव की सूचना शिक्षा विभाग को दे दी गई है।साथ ही स्थानीय मुखिया को भी समस्या से अवगत कराया गया है।ताकि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराई जा सके।

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