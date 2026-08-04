Bagaha News: विद्यालय परिसर में जलजमाव पानी से होकर कक्षा पहुंचने को मजबूर छात्र
Bagaha News: योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बारिश के पानी की जल निकासी कीpoor व्यवस्था के कारण पूरे परिसर में जलजमाव हो गया है। इससे छात्रों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाई हो रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। स्थानीय प्रशासन से समस्या का समाधान कराने की अपील की गई है।
Bagaha News: योगापट्टी एक संवाददाता। योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी पूरे विद्यालय परिसर में जमा हो गया है।जलजमाव के कारण छात्र-छात्राओं को पानी से होकर विद्यालय आना-जाना पड़ रहा है।जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।विद्यालय तक पहुंचने वाली नवलपुर हाई स्कूल जाने मुख्य सड़क पर भी जलजमाव है।सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन जाने से बच्चों और अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।बारिश होने पर विद्यालय परिसर में पानी भर जाता है और निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कई दिनों तक पानी जमा रहता है।स्थिति
यह है कि छात्रों को कक्षाओं तक पहुंचने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ता है।वहीं शौचालय और हैंडपंप तक जाने के लिए भी उन्हें जलजमाव से होकर निकलना पड़ता है।इससे बच्चों को असुविधा के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी हुई है।विद्यालय के शिक्षक मनसफ आलम ने बताया कि विद्यालय परिसर में जलजमाव की सूचना शिक्षा विभाग को दे दी गई है।साथ ही स्थानीय मुखिया को भी समस्या से अवगत कराया गया है।ताकि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराई जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।