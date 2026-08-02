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Bagaha News: वाल्मीकिनगर में युवा कवयित्री शाइस्ता को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। वाल्मीकि नगर स्थित पंचायत भवन में रविवार की दोपहर वख्याता युवा

Bagaha News: वाल्मीकिनगर में युवा कवयित्री शाइस्ता को किया गया सम्मानित

Bagaha News: वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। वाल्मीकि नगर स्थित पंचायत भवन में रविवार की दोपहर वख्याता युवा कवयित्री शाइस्ता परवीन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर जावेद इकबाल प्राचार्य भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय झरहरवा ने किया। स्वागत कर्ता के रूप में मोहम्मद सदरुल हुसैन, डॉक्टर आईबी कुमार और मोहम्मद शानी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का फूल माला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मुखिया प्रतिनिधि सुमन सिंह ने कहा कि शाइस्ता जैसी बेटियां इस धरती का मान सम्मान बढ़ाती है । यह इस क्षेत्र की नहीं पूरे भारतवर्ष की गौरव है ।संयोजक मुखिया वाल्मीकि नगर पन्नालाल साह रहे।

मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुमन सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को प्रोफेसर जावेद इकबाल ,मुखिया पन्नालाल, मुखिया प्रतिनिधि सुमन सिंहऔर बगहा के सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टर जय कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक मोहम्मद क्यूम अंसारी ने संबोधित करते हुए बताया कि चंपारण की लाडली शाइस्ता ने क्षेत्र का गौरव और मान सम्मान बढ़ाया है। बताते चलें कि शाइस्ता ने स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रवाद पर शोध किया है। डॉ मोहम्मद शकील मोईन ने बताया कि जब एक पिता अपने बच्चों के नाम से जाना जाए तो वह पल काफी गौरवशाली होता है। बेटियां किसी से भी कम नहीं है। आज के परिवेश में रक्षाबंधन, भैया दूज का त्यौहार नहीं होता अगर बिटिया का घर में अवतार नहीं होता। शाइस्ता के संबोधन पर पंचायत भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनकी सुनाइ गई कविताओं, नजमो पर तालियां बजती रही। इस अवसर पर सुरेश सिंह, सरपंच मैनुद्दीन अंसारी ,अनवर अली ,ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ,अशोक त्रिवेदी ,मोहम्मद कयूम अंसारी, मोहम्मद फारूक आजम, पूर्व स्टेशन मास्टर बगहा जय कुमार के अलावा भारी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे।

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