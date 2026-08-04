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Bagaha News: बाइक ओवर टेक कर ताना पिस्टल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: रामनगर में, सीएसपी संचालक निर्भय कुमार सिंह पर बाइक में सवार तीन अपराधियों ने हमला किया और उनसे छह लाख रुपये, लैपटॉप, मोबाइल फोन और बाइक की चाबी छीन ली। घटना के बाद ग्रामीणों ने अपराधियों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए।

Bagaha News: बाइक ओवर टेक कर ताना पिस्टल

Bagaha News: रामनगर, एक प्रतिनिधि। सीएसपी संचालक भावल गांव निवासी निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि मैं आर्यनगर मोहल्ले में भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी का संचालन करता हूं। मंगलवार को मैं स्टेट बैंक की हरिनगर शाखा से छह लाख रुपये निकालकर घर लौट रहा था। इसी दौरान करवनिया टोला और भावल गांव के बीच एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने मेरी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। जबतक मैं कुछ समझ पाता, इससे पहले ही अपराधियों ने पिस्टल मेरे ऊपर तान दिया। मुझे अपने कब्जे में ले लिया और नकदी से भरा बैग, लैपटॉप, मोबाइल फोन व बाइक की चाबी छीन ली।

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इसके बाद तीनों अपराधी तेजी से भावल की ओर भाग निकले। उनके फरार होने के बाद मैंने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन तब तक वे दूर निकल चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी बाइक पर सवार थे।

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