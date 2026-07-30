Bagaha News: रामनगर में तीन सूत्री मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने शुरू की हड़ताल, पसरा कचरा

Bagaha News: रामनगर में सफाई कर्मी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। निगम कार्यालय के सामने धरना देकर, शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित किया। उनकी प्रमुख मांगों में सफाई कर्मियों को नियमित करना, समान काम के लिए समान वेतन लागू करना और अन्य लाभ शामिल हैं।

Bagaha News: रामनगर। नगर परिषद के सफाई कर्मी तीन सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताली सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना व प्रदर्शन किया। कर्मियों ने मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी नप कार्यालय को सौंपा।

हड़ताल का कारण बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एवं बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पहले ही दिन पूरी तरह चरमरा गई। उठाव नहीं होने से जगह-जगह कचरे काे ढेर लग गया। वही सावन का महीना शुरू होने के साथ ही हुई इस हड़ताल से मंदिरों के आसपास की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई हैं।

कर्मियों की मांगें महासंघ की रामनगर इकाई के अध्यक्ष राजन कुमार राऊत एवं उपाध्यक्ष नर्मदेश्वर बैठा ने बताया कि नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मियों की समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों एवं सरकार के समक्ष मांगें उठाई गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई।

हड़ताल की अवधि उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मियों को नियमित करना शामिल है। इसके अलावा ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने तथा 'समान काम के लिए समान वेतन' लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह नगर निकाय कर्मियों को एसीपी एवं एमएसीपी योजना का लाभ देने समेत अन्य मांगे शामिल है।

सरकारी प्रतिक्रिया हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि इन मुद्दों पर उच्च न्यायालय भी कई मामलों में सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। इसी के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने की पुष्टि की हैं।