Bagaha News: 71 लीटर विदेशी शराब बरामद, धंधेबाज फरार
Bagaha News: श्रीनगर के बैरिया पुलिस ने समधोआ गांव में छापेमारी कर 71 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। पुलिस के आने से पहले धंधेबाज भाग गया, लेकिन उसके द्वारा इस्तेमाल की गई कार जब्त कर ली गई। बेरीया पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है और अवैध शराब की निगरानी बढ़ा रही है।
Bagaha News: श्रीनगर। बैरिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के समधोआ गांव में छापेमारी कर 71 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर धंधेबाज भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार भी जब्त कर ली है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक धंधेबाज कार से अवैध विदेशी शराब की खेप लेकर समधोआ गांव में डिलीवरी करने वाला है। सूचना मिलते ही दरोगा चंदन तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई। धंधेबाज कार छोड़कर फरार हो गया।तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से 71 लीटर विदेशी शराब बरामद की।तथा
तस्करी में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया। पुलिस जब्त वाहन का विवरण खंगालने के साथ ही फरार धंधेबाज की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।थानाध्यज्ञक्ष ने बताया कि बैरिया पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी और उसके सेवन के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साथ ही गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से अवैध शराब की तस्करी किए जाने की आशंका रहती है।
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