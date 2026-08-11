Bagaha News: 55 वारंटियों की गिरफ्तारी, 81.65 लीटर शराब बरामद
Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। पुलिस जिले में अपराध नियंत्रण और शराबबंदी कानून को प्रभावी
Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। पुलिस जिले में अपराध नियंत्रण और शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 55 वारंटों का निष्पादन किया गया। वहीं पांच कुर्की की कार्रवाई भी की गई। गोबरहिया थाना की पुलिस ने वारंट में मोतीचंद राव, को,रामनगर थाना पुलिस ने अयूब अंसारी,मदन यादव, सुंदर यादव और रामकांत यादव को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और बाद में रिकॉल पर मुक्त किया गया। वही शराब के खिलाफ कार्रवाई में पिपरासी थाना पुलिस ने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 50.4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की।
लौकरिया थाना पुलिस ने निपु कुमार को गिरफ्तार किया उसके पास से 3.75 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं गोवर्धना थाना पुलिस ने शिलावती देवी, पति लक्ष्मी उरांव और जयन्त साह, पिता स्व. शंकर साह को गिरफ्तार किया । पुलिस ने इनके पास से 27.5 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की। एसपी ने बताया कि इस दौरान 1193 वाहनों की जांच की गई। वाहन जांच के क्रम में 73,500 रुपये शमन राशि वसूली की गई।
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