Bagaha News: 25 लीटर चुलाई शराब के साथ धर दबोचा
Bagaha News: मनुआपुल में सिरसिया पुलिस ने शराब धंधेबाजों के खिलाफ अभियान चलाया। मुशहरी विजवनिया गांव से 25 लीटर चुलाई शराब और शराब बनाने की सामग्रियों के साथ परवेस वारी नामक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मद्दनिषेद और उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Bagaha News: मनुआपुल। सिरसिया पुलिस ने शराब धंधेबाजों के विरुद्ध संघन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मुशहरी विजवनिया गांव से शराब बना रहे एक धंधेबाज को 25 लीटर चुलाई शराब के साथ धर दबोचा है। वहीं मौके से शराब बनाने की समाग्री भी बरामद की है। थानाध्यक्ष अंनत कुमार ने बताया कि 25लीटर चुलाई शराब बरामद करते हुए कुछ उपकरण के धंधेबाज परवेस वारी को गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध मद्दनिषेद व उत्पाद अधिनियम के एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
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