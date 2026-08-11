Bagaha News: सिकटा में नेपाली बियर समेत नशे में एक युवक पकड़ाया,

Bagaha News: सिकटा,एक संवाददाता। सिकटा पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान रविवार की देर शाम तेज रफ्तार क्रेटा कार का पीछा कर नेपाली वियर समेत नशे में एक युवक को धर-दबोचा।जबकि चालक समेत दो मौके से फरार हो गए।धराये युवक की पहचान शिकारपुर गांव के राज कुमार (25) के रूप में हुई।राज कुमार पुलिस के पूछताछ में बताया कि वाहन घोघा निवासी राहुल कुमार सिंह का है,जो पीछे बैठा था और भाग गया,जबकि चालक चौबे टोला निवासी दिवाकर कुमार था।पुलिस उक्त तीनों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर राज कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दी।वहीं फरार राहुल कुमार सिंह व दिवाकर कुमार गिरफ्तारी के छापेमारी कर रही है।थानाध्यक्ष

नीतीश कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस टीम शाम वाहन चेकिंग अभियान पर निकला था।इसी दौरान जनता अस्पताल,सिकटा के नजदीक एक क्रेटा कार (बीआर-22-एभी-7423)तेज गति व लापरवाही से पहुंचा।पुलिस ने वाहन रोकने का इशारा किया।कार रूकी और एक व्यक्ति उससे उतरा भी लेकिन चालक अचानक गाड़ी स्टार्ट कर रेलवे फाटक की ओर भागने लगा।इस दौरान जांच कर रहे पुलिसकर्मियों को खुद को बचने के लिए इधर उधर भागना पड़ा।भागने के क्रम में कार सवार एक युवक फरार हो गया,जबकि आगे बैठे एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया।पुलिस ने पीछा करते हुए ऑटो चालकों की मदद से रास्ता अवरुद्ध कराने की कोशिश की,लेकिन चालक ने ऑटो व ठेला में टक्कर मारते हुए वाहन लेकर धर्मपुर गांव की ओर फरार हो गया।इसके बाद पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना दी और पीछा जारी रखा।ग्रामीणों से मिले जानकारी के आधार पर सिकटा गांव के छठिया घाट की ओर पहुंचा जहां पुलिस ने पाया कि कार कीचड़ में फंसी हुई है। चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था। पकड़े गए युवक राज कुमार ने बताया कि सभी लोग नेपाल के भिस्वा जाकर शराब पीकर लौट रहे थे और कार में बीयर की बोतले छिपाई गई थीं। पुलिस ने मौके पर वाहन की तलाशी ली,जिसमें आगे सीट के फुटमैट के नीचे से किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बीयर की 650 एमएल की चार बोतल बरामद की गई।शराब के साथ कार को भी जब्त कर लिया गया।गिरफ्तार युवक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच में अल्कोहल की पुष्टि हुई है।