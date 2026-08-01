Bagaha News: मझौलिया में 14 किलो गांजा संग तस्कर गिरफ्तार
Bagaha News: मझौलिया में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 14 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान तस्कर रत्नेश सिंह के घर से गांजा बरामद हुआ। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Bagaha News: मझौलिया। पुलिस ने शनिवार को एक गांजा तस्कर को करीब 14 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के चैलाभार वार्ड संख्या-6 निवासी स्वर्गीय गगन सिंह के पुत्र रत्नेश सिंह अपने घर से गांजा की तस्करी करता है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और तत्काल उसके घर पर छापेमारी की गई।छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली, जहां से करीब 14 किलो गांजा बरामद हुआ।
जब्त गांजा की कीमत लाखों में आंकी गयी है।
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