Bagaha News: अंधेरे में हैं नरकटियागंज जंक्शन के तीन रैंप

Bagaha News: नरकटियागंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। नरकटियागंज जंक्शन पर निर्मित तीन रैंप में रौशनी की कमी रेल यात्रियों को बुरी तरह परेशान कर रही है। रैंप पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से अब तक कई रेल यात्री चोटिल भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि नरकटियागंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन व चार पर एक तथा प्लेटफॉर्म नंबर पांच (प्रस्तावित) पर दो रैंप का निर्माण किया गया है। इन तीनों रैंप से रेल यात्रियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है किंतु महीनों गुजरने के बावजूद रैंप में प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है। रेल यात्री सुशील कुमार सिन्हा,राजू मियां,उपेंद्र पांडे,मुकुंद पासवान,राधा देवी आदि रेल यात्रियों ने कहा कि रैंप पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है।