Bagaha News: नर्मेदेश्वर महादेव मंदिर में पहली सोमवारी पर 30000 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bagaha News: नर्मेदेश्वर महादेव मंदिर में पहली सोमवारी पर 30000 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेकरामनगर, एक प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक को लेकर नगर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ में श्रद्धालुओं के निर्बाध रूप से जलाभिषेक कराने के लिए कतारों में प्रवेश की व्यवस्था की गई थी। मंदिर के पट सुबह चार बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पहले त्रिवेणी के पवित्र संगम से जल लेकर आने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं को जलाभिषेक की अनुमति दी गई। कांवरिया भक्तों के जलाभिषेक के बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया।

भीड़ से बचाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश व निकास की व्यवस्था अलग अलग द्वारो से की ही थी। लोगों को निर्बाध जलाभिषेक कराने को लेकर मंदिर परिसर में मंदिर प्रबंध समिति का काम संभालने वाले संकीर्तन संघ के स्वयं सेवको के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती रही। रामनगर के प्रभारी एसडीपीओ राजेश कुमार स्वयं सुरक्षा प्रबंधों की मॉनिटरिंग करते रहे।प्रबंध समिति के सदस्य गर्भ गृह, मंदिर के प्रवेश व निकास द्वार पर श्रद्धालुओं को जलाभिषेक में सहयोग समेत व्यवस्था बनाने के काम में लगे रहे। मंदिर में अहले सुबह से शुरू हुआ जलाभिषेक का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। संकीर्तन संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने पहली सोमवारी पर तीस हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की जानकारी दी। वही मंदिर के पुजारी अमित उपाध्याय ने कहा कि श्रृंगार के बाद मंदिर को चार बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। उधर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पर नियंत्रण के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन के स्तर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर मंदिर परिसर में महिला व अन्य पुलिस बल की तैनाती रहीं। वही सीसीटीवी से भी निगरानी की व्यवस्था मंदिर परिसर में की गई हैं। मंदिर प्रबंध समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। प्रभारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार सुरक्षा प्रबंधों पर नजर बनाए रहे। मंदिर परिसर के साथ आने जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस के जवान विधि व्यवस्था की कमान थामें रहे। कांवरिया पथो पर भी पुलिस नजर बनाए रही। श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाने के लिए विशेष ट्रेफिक नियंत्रण की व्यवस्था हैं । प्रभारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला को लेकर मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला व पुरुष बलों को इस काम में लगाया गया हैं।