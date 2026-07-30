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Bagaha News: नरकटियागंज में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मृत्यु हुई। प्रसूता खुशबू देवी की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर और स्टाफ मौके से भाग गए। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और क्लिनिक को सील कर दिया। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की बात कही।

Bagaha News: नरकटियागंज में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, किया हंगामा

Bagaha News: नरकटियागंज, निज प्रतिनिधि। नरकटियागंज के वर्मा चौक पर स्थित निजी क्लिनिक में मंगलवार रात 11.30 बजे प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। प्रसूता हरपुर गांव की खुशबू देवी है। नवजात की मौत होते ही डॉक्टर व कर्मी क्लीनिक छोड़कर फरार हो गये। घटना से गुस्साए मरीज के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाद में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और क्लिनिक को सील कर दिया। हालांकि इस दौरान डॉ. छोटेलाल प्रसाद चकमा देकर मौके से फरार हो गया था।

थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निजी क्लीनिक मौत मामले में परिजनों को आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन मिलने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।बताया जाता है प्रसूता हरपुर गांव की खुशबू देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज भी शुरू हो गया था। इसी दौरान दलालों ने परिजनों को बहला फुसलाकर निजी क्लीनिक में ले गए। यहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। प्रसूता की भी हालत नाजुक हो गई। इस पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्वास्थ विभाग की टीम ने प्रसूता को अनुमंडल अस्पताल में शिफ्ट कराया। इसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया। क्लीनिक से तीन कार्टन दवा भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब्त की। गौरतलब हो कि उक्त क्लीनिक के अगले भाग में स्थित प्रसाद मेडिकल हॉल दवा दुकान में भी बीते 20 जुलाई को ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की थी। यहां से भारी मात्रा में दवा जब्त की गई थी। दुकान बंद होने पर दुकानदार डॉक्टर बन क्लीनिक खोल लिया।

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