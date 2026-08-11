Bagaha News: अलग-अलग विद्यालय में शिक्षकों को अलग तरीके से मिलेगा आकस्मिक अवकाश
Bagaha News: बेतिया में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश के नए नियम लागू किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतम एक, मध्य विद्यालयों में दो, और उच्च माध्यमिक में तीन शिक्षकों को ही एक दिन में अवकाश मिलेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) को लेकर नए नियम को लागू कर दिया गया है। जिसके तहत अलग-अलग कोटि के विद्यालयमें शिक्षक को अलग-अलग तरीके से आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। विद्यालयों में एक ही दिन बड़ी संख्या में शिक्षकों के अवकाश पर रहने से पठन-पाठन प्रभावित होने की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है। डीईओ ने सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
नए आदेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में एक दिन में अधिकतम एक शिक्षक, मध्य विद्यालयों में दो शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम तीन शिक्षक-शिक्षिकाओं को ही आकस्मिक अथवा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि इससे अधिक शिक्षकों को अवकाश देने की आवश्यकता होगी तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि बिना अवकाश स्वीकृत कराए कोई भी शिक्षक अवकाश पर नहीं जा सकेगा। विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी को दूरभाष अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देने के बाद ही अवकाश पर प्रस्थान किया जा सकेगा। सामान्य स्थिति में अवकाश के लिए कम से कम एक दिन पहले आवेदन देना होगा तथा सीएल की प्रविष्टि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।डीईओ ने सभी प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी है कि अवकाश स्वीकृति से संबंधित नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना सभी शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
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