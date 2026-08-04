Bagaha News: शव को किया गया परिजनों के हवाले
Bagaha News: पिपरासी के श्रीपतनगर गांव में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। उसके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पति ने अंतिम संस्कार किया। पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। महिला के गले पर कोई जख्म नहीं पाया गया, लेकिन घर में बिजली के नग्ग तार मिले हैं।
Bagaha News: पिपरासी। थानाक्षेत्र के सेमरा लंबेदहा पंचायत स्थित श्रीपतनगर गांव में सोमवार को विवाहिता द्वारा किये गये आत्महत्या के उपरांत मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करा कर शव को परिजनों को सौंप दिया। वही मौत की सूचना पर घर पहुंचे विवाहिता के पति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि विवाहिता के मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश जाती है। शव के निरीक्षण के दौरान विवाहिता के गले के अगले हिस्से में कोई जख्म नहीं था। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला के घर में बिजली के नग्ग तार भी देखने को मिला है।
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