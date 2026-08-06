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Bagaha News: रामपुर मलाही में गला दबाकर अधेड़ की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही टोला निवासी अशोक सहनी (64) की मंगलवार रात हत्या कर दी गई। उनके प्रति पारिवारिक सदस्यों ने जानकारी दी कि वो नाक और मुंह से खून निकालते हुए मृत पाए गए। हत्या के आरोप में दो पड़ोसियों पर मामला दर्ज किया जाएगा। दोनों आरोपी फरार हैं।

Bagaha News: रामपुर मलाही में गला दबाकर अधेड़ की हत्या

Bagaha News: हरनाटाड़,एक संवाददाता। लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही टोला निवासी अशोक सहनी (64) की हत्या मंगलवार की देर रात उनके घर में घुसकर कर दी गई है। बुधवार की सुबह करीब दस बजे परिजन खाना लेकर पहुंच तो अशोक को मृत पाया। उनके नाक से खून व मुंह से झाग निकला हुआ था। परिजन वहीं पर दहाड़ मारकर रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर लोग जुटे। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या करने की प्रतीत हो रहा है। बेटे सोनू सहनी की ओर से दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों आरोपी उसके परोसी हैं। दोनों घटना के बाद बुधवार सुबह से ही घर छोड़कर फरार हैं। परिजनों के आवेदन एफआईआर दर्ज की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है。

पिता और पड़ोसी के बीच विवाद

बड़े बेटे सोनू सहनी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को मेरे पिता अशोक सहनी व पड़ोसी अवधेश सहनी साथ में राशन लेकर घर लौटे थे। उन दोनों में आपसी विवाद को लेकर झड़प भी हो गई थी।

घटना का विवरण

मंगलवार रात नौ बजे तक झगड़ा चला था। इसमें अवधेश सहनी ने मेरे पिता को हत्या की धमकी दी थी। नौ बजे के बाद मेरे पिता खाना खाकर सोने चले गये। बुधवार सुबह मेरी बेटी खाना लेकर पहुंची तो देखा कि वे बिछावन पर पड़े हुए हैं। नाक से खून व मुंह से झाग निकला हुआ है। होठ भी कटा था। यह देखकर वह जोर से चिल्लाई। इसपर हमलोग वहां पहुंचे व नजदीक से देखे तो वे मृत मिले। लौकरिया थानाध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही टोला के अशोक सहनी की हत्या की सूचना मिली है। मामले में जांच व पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अशोक सहनी की हत्या कब हुई?
मंगलवार की देर रात।
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