Bagaha News: रामपुर मलाही में गला दबाकर अधेड़ की हत्या
Bagaha News: लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही टोला निवासी अशोक सहनी (64) की मंगलवार रात हत्या कर दी गई। उनके प्रति पारिवारिक सदस्यों ने जानकारी दी कि वो नाक और मुंह से खून निकालते हुए मृत पाए गए। हत्या के आरोप में दो पड़ोसियों पर मामला दर्ज किया जाएगा। दोनों आरोपी फरार हैं।
Bagaha News: हरनाटाड़,एक संवाददाता। लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही टोला निवासी अशोक सहनी (64) की हत्या मंगलवार की देर रात उनके घर में घुसकर कर दी गई है। बुधवार की सुबह करीब दस बजे परिजन खाना लेकर पहुंच तो अशोक को मृत पाया। उनके नाक से खून व मुंह से झाग निकला हुआ था। परिजन वहीं पर दहाड़ मारकर रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर लोग जुटे। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या करने की प्रतीत हो रहा है। बेटे सोनू सहनी की ओर से दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों आरोपी उसके परोसी हैं। दोनों घटना के बाद बुधवार सुबह से ही घर छोड़कर फरार हैं। परिजनों के आवेदन एफआईआर दर्ज की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है。
पिता और पड़ोसी के बीच विवाद
बड़े बेटे सोनू सहनी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को मेरे पिता अशोक सहनी व पड़ोसी अवधेश सहनी साथ में राशन लेकर घर लौटे थे। उन दोनों में आपसी विवाद को लेकर झड़प भी हो गई थी।
घटना का विवरण
मंगलवार रात नौ बजे तक झगड़ा चला था। इसमें अवधेश सहनी ने मेरे पिता को हत्या की धमकी दी थी। नौ बजे के बाद मेरे पिता खाना खाकर सोने चले गये। बुधवार सुबह मेरी बेटी खाना लेकर पहुंची तो देखा कि वे बिछावन पर पड़े हुए हैं। नाक से खून व मुंह से झाग निकला हुआ है। होठ भी कटा था। यह देखकर वह जोर से चिल्लाई। इसपर हमलोग वहां पहुंचे व नजदीक से देखे तो वे मृत मिले। लौकरिया थानाध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही टोला के अशोक सहनी की हत्या की सूचना मिली है। मामले में जांच व पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।