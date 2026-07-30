Bagaha News: हजारी पशु मेला में बनेगा वेंडिंग जोन

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। नगर निगम क्षेत्र की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत रूप से दुकानें लगाकर आवागमन बाधित करने की समस्या के स्थायी समाधान जल्द हो जाएगा। जिससे दुकानदारों को सड़क के किनारे और इधर-उधर दुकान लगाकर दुकानदारी करने से मुक्ति मिलेगी। अब वेंडिंग जोन बनाने की अनुमति मिल गई है। नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम प्रशासन की बड़ी पहल सफल हो गई है। उनके प्रस्ताव पर नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित वेंडिंग जोन निर्माण योजना के तहत सदर अंचल कार्यालय ने हजारी पशुमेला मैदान स्थित दो सरकारी भूखंडों को वेंडिंग जोन के लिए उपयुक्त बताते हुए नगर आयुक्त को सहमति पत्र भेज दिया है।

जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा भेजे पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चयनित दोनों भूखंड बिहार सरकार की बकास्त भूमि हैं, जिन्हें वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पत्र के अनुसार पहला भूखंड प्रखंड कार्यालय के सामने तथा दूसरा हरिवाटिका शिव मंदिर के समीप स्थित है।उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन अब वेंडिंग जोन के निर्माण और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाएगा, ताकि शहर में व्यवस्थित व्यापार व्यवस्था स्थापित हो सके और नागरिकों के साथ-साथ फुटपाथी दुकानदारों को भी इसका सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही नगर निगम बोर्ड से बीते वर्ष ही पारित अपने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने से वेंडिंग जोन बनाने का रास्ता साफ हो जाने को लेकर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने जिला प्रशासन के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार जताया है।