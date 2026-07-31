Bagaha News: दो दिनों में ही शहर गलियों में पसरा कचरा

हड़ताल का प्रभाव

हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था और नगर निगम के कामकाज पर दिखने लगा है। दूसरे दिन शहर के कई वार्डों में कचरा उठाव नहीं होने से सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े का जमाव दिखने लगा। पहले दिन तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन लगातार दूसरे दिन सफाई कार्य बाधित रहने से कई स्थानों पर कचरे का ढेर लगने लगा है। यहां तक कि शहर के गलियों में जगह-जगह कचरा देखे जा रहे हैं। पहले दिन सुबह-सुबह लोगों ने कचरा घर से बाहर निकाला था लेकिन गाड़ी नहीं आने के कारण घर में बहुत लोगों ने कचरा रख लिया कि दूसरे दिन गाड़ी आएगी, लेकिन दूसरे दिन गाड़ी नहीं आने के कारण लोग इधर-उधर कचरा फेंकना शुरू कर दिए हैं। सड़क किनारे जगह जगह कूड़ा एकत्रित हो गया है। निगम सूत्रों की माने तो दो दिन में लगभग 10 से 12 टन कचरा शहर से निकलता है। शुक्रवार को हुई वर्षा के बाद कचरे से बदबू निकालने की संभावना बढ़ गई है।