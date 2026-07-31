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Bagaha News: दो दिनों में ही शहर गलियों में पसरा कचरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वार्डों में कचरा उठाव नहीं होने से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का जमाव हो गया है। कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और चेतावनी दी है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी।

Bagaha News: दो दिनों में ही शहर गलियों में पसरा कचरा

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। विभिन्न मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही।

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हड़ताल का प्रभाव

हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था और नगर निगम के कामकाज पर दिखने लगा है। दूसरे दिन शहर के कई वार्डों में कचरा उठाव नहीं होने से सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े का जमाव दिखने लगा। पहले दिन तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन लगातार दूसरे दिन सफाई कार्य बाधित रहने से कई स्थानों पर कचरे का ढेर लगने लगा है। यहां तक कि शहर के गलियों में जगह-जगह कचरा देखे जा रहे हैं। पहले दिन सुबह-सुबह लोगों ने कचरा घर से बाहर निकाला था लेकिन गाड़ी नहीं आने के कारण घर में बहुत लोगों ने कचरा रख लिया कि दूसरे दिन गाड़ी आएगी, लेकिन दूसरे दिन गाड़ी नहीं आने के कारण लोग इधर-उधर कचरा फेंकना शुरू कर दिए हैं। सड़क किनारे जगह जगह कूड़ा एकत्रित हो गया है। निगम सूत्रों की माने तो दो दिन में लगभग 10 से 12 टन कचरा शहर से निकलता है। शुक्रवार को हुई वर्षा के बाद कचरे से बदबू निकालने की संभावना बढ़ गई है।

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कर्मचारियों की मांगें

यदि हड़ताल आगे भी जारी रही तो शहर की सफाई व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। कर्मियों ने कहा कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं ठेका कर्मियों के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा की गारंटी, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, स्थाई कर्मियों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने तथा बकाया भुगतान समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इन मांगों को लेकर सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

सामान्य प्रश्न

बेतिया में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल कब से जारी है?
बेतिया में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को जारी है।
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