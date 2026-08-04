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Bagaha News: बारिश के बीच भक्तों ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: मनुआपुल, एसं। पहले सावन सोमवार को सैकड़ों भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। शक्ति तिवारी के नेतृत्व में एक सौ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी से जल लेकर बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर में जल अर्पित किया। मंदिर की साफ-सफाई और सजावट की गई, और रूद्रा अभिषेक की तैयारियाँ जारी हैं।

Bagaha News: बारिश के बीच भक्तों ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक

Bagaha News: मनुआपुल, एसं। सावन के प्रथम सोमवारी में रिम झीम बारिश हर-हर महादेव की उद्धघोष जयकारे तथा माता बहनों की मधुर गीत भांग धतूरा कहा पाएब हो शिव मानत नाही के बीच सैकड़ों भक्तों ने जलाभिषेक किया।एक दर्जन गाड़ी से एक सौ से अधिक भक्तों ने शक्ति तिवारी के नेतृत्व में त्रिवेणी से जलबोझी कर बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर सिरसिया अवस्थित शिवलिंग पर जल अर्पित किया गया। मौके सिरसिया पुलिस विधि-व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी तत्पर रहे। जलाभिषेक के उपरांत भक्तों ने मेले को लुप्त उठाया। मंदिर के पुजारी झुनु पाण्डेय ने बताया कि शुबह से ही मंदिर की साफ़ सफाई कर बाबा का सजावट कर दिया गया।शाम

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में रूद्रा अभिषेक की सारी तैयारियां शुरू कर दिया गया है।

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