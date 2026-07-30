Bagaha News: ट्रेन में मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार

Bagaha News: नरकटियागंज। रेल पुलिस ने मंगलवार की रात्रि में ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी का तीन मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार युवक रामनगर थाना के बिलासपुर गांव का प्रदीप कुमार (25) है। रेल थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने बताया कि मोबाइल चोरी में केस दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपराध केंद्र हरिनगर द्वारा हरिनगर स्टेशन पर जांच की जा रही थी। इस दौरान युवक भागने लगा। संदेह होने पर उसकी तलाशी के दौरान चोरी का तीन मोबाइल बरामद किए गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी युवक ने गोरखपुर से नरकटियागंज के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों से यात्रियों से मोबाइल छीनने की बात कही है।