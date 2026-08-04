Bagaha News: महाकौलेश्वर और जटाशंकर मंदिर का विधायक ने लिया जायजा
Bagaha News: वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। पहली सोमवारी के पूर्व शाम वाल्मीकि नगर विधायक सुरेन्द्र प्रसाद ने
Bagaha News: वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। पहली सोमवारी के पूर्व शाम वाल्मीकि नगर विधायक सुरेन्द्र प्रसाद ने रविवार की शाम कौलेश्वर मंदिर एवं जटाशंकर मंदिर का जायजा लिया। विधायक श्री प्रसाद ने बताया कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े इस लिए प्रशासनिक सुविधा सहित पेयजल,बिजली बत्ती,मेडिकल सेवा उपलब्ध रहेगी। एंबुलेंस सेवा 24 घंटे बहाल रहेगी। गंडक नदी में सशस्त्र सीमा बल की आर आर टी की टीम विशेष परिस्थिति के लिए गंडक नदी में पेट्रोलिंग करती रहेगी ताकि नदी में श्रद्धालुओं के स्नान और जलबोझी के समय कोई दुर्घटना न हो । इसके अलावे पुलिस बल की तैनाती घाट और मंदिरों में भी की जा रही है ताकि व्यवस्था सुदृढ़ रहे,किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो।इस
मौके पर कौलेश्वर मंदिर के पुजारी इंदु महतो ने मंदिर में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने की बात कही। विधायक ने इस दिशा में जल्द ही पानी और बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल शीघ्र लगाने का आश्वासन दिया। मंदिर के दौरे के उपरांत विधायक श्री प्रसाद ने तीन नंबर पहाड़ स्थित दलित बस्ती में वर्षों पुराना खटलीची का पेड़ गिरने से दो घर क्षतिग्रस्त हो गया था, का भी जायजा लिया।तथा उन लोगों को यथासंभव क्षतिपूर्ति दिलवाले का आश्वासन भी दिया।इस अवसर पर गंडक बराज पर तैनात एसएसबी 21 वीं वाहिनी के इंस्पेक्टर सह कंपनी कमांडर लोकेश कुमार बनिया, भोलू श्रीवास्तव, सुमन गुप्ता, विनय कुशवाहा,राहुल जायसवाल, अमर कुशवाहा,अभिषेक जायसवाल,हिमांशु सिंह,मुनिलाल दास,रंजीत कुमार,अनवर अली,शरीफ मियां सहित दर्जनों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
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