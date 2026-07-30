Bagaha News: पिपरासी में प्रधान शिक्षकों की हुई बैठक

Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड स्थित सभागार में गुरुवार को बीडीओ सह प्रभारी बीईओ अनिमेश की अध्यक्षता में सभी प्रधान शिक्षकों की बैठक हुई। बीईओ के प्रभार ग्रहण करने के उपरांत पहली बार बीडीओ ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैठक के शुरुआत में सभी शिक्षकों का परिचय प्राप्त किया और विद्यालयवार समस्या को सुना। इस दौरान छह विद्यालय के प्रधानशिक्षकों ने विद्यालय में जमीन के अभाव में विद्यालय भवन निर्माण न होने की समस्याओं को बताया। इस पर बीडीओ ने अंचल अमीन को बुला कर जल्द से जल्द विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं बहुत से शिक्षकों ने विद्यालय में चारदीवारी नहीं होने की बात कही।

इस पर बीडीओ ने मनरेगा व अन्य योजनाओं से चारदीवारी कराने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत बीडीओ ने सभी प्रधानशिक्षकों को निर्देश दिया कि विद्यालय में शैक्षणिक गुणवक्ता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायत मिलती है कि स्थानीय शिक्षक विद्यालय में हाजरी बना कर अपने निजी कार्य के लिये चले जाते है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायत मिलती है और जांच में मामला सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। वही उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थित विद्यालय में रहे इसके लिए शैक्षणिक माहौल सुगम बनाए की बच्चे विद्यालय में रुके। वही उन्होंने कहा कि एमडीएम की गुणवक्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीनू के अनुसार एमडीएम बनाना चाहिए। उन्होंने प्रधानशिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कही भी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्रधान शिक्षक विनोद बैठा, सुनैना देवी, भरत साह, अभिषेक कुमार, बालमुकुंद प्रसाद, विश्व दीपक गुप्ता, विकास कुमार, श्रीनिवास गुप्ता, जितेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे।