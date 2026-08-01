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Bagaha News: सार्वजनिक शौचालय निर्माण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त:मेयर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता और समयबद्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया, ताकि महिलाओं और राहगीरों को सुरक्षित शौचालय सुविधा मिल सके।

Bagaha News: सार्वजनिक शौचालय निर्माण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त:मेयर

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। पक्की पुलवारी मुहल्ले के आंगनबाड़ी केंद्र और उत्तरवारी पोखरा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के समीप स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय का शनिवार को निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित अभियंता और संवेदक को स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों, स्वीकृत प्राक्कलन तथा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा घटिया सामग्री का उपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोग की इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर महिलाओं एवं राहगीरों को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना है।

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इसलिए निर्माण कार्य में गुणवत्ता, मजबूती और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संवेदक को निर्देश दिया कि ब्लैक स्टोन, सोन बालू सहित सभी निर्माण सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उपयोग की जाए तथा कार्य की नियमित तकनीकी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निगम के साइट इंचार्ज अभियंता को भी निर्देशित किया कि निर्माण के प्रत्येक चरण की जांच कर मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का सत्यापन करें। कार्यस्थल पर सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित रहे तथा निर्माण की प्रगति का फोटोग्राफिक अभिलेख भी सुरक्षित रखा जाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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