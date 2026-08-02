Bagaha News: लालसरैया में दुकान में सेंधमारी कर भीषण चोरी
Bagaha News: मझौलिया में लालसरैया चौक पर एक किराना दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर 50 हजार नकद और 5 लाख रुपए मूल्य के सामान चुरा लिए। चोरी की घटना रात एक बजे घटी, लेकिन पुलिस की गश्ती के बावजूद चोर सामान एक बड़े वाहन में लाद कर भाग गए। दुकान के पीछे चोरों के पैरों के निशान मिले।
Bagaha News: मझौलिया, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के एनएच-727 किनारे स्थित लालसरैया चौक पर किरान दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार की रात घटी घटना में 50 हजार नकद व पांच लाख रुपये मूल्य के सामान चोर ले गये। ताज्जुब की बात तो यह कि चोर चावल व सरसो तेल आदि बड़े वाहन पर लाद कर ले गये। रात एक बजे तक पुलिस की गश्ती हुई। बावजूद चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। एसएचओ अमर कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की फोटोग्राफी करा ली है। बहुत जल्द अपराधी पकड़े जायेंगे। घटना की सूचना व्यवसायी प्रदीप कुमार को रविवार को सुबह छह बजे मिली, जब वे दुकान खोलने पहुंचे।
आगे का ताला जस का तस बंद था, पीछे से सेंधमारी कर निमिया माई मंदिर पर ट्रक या पिकअप लगाकर दुकान को खाली कर दिया। दुकान के पीछे खेत में चोरों के पैर और ट्रक या पिकअप के पहिये निशान स्पष्ट दिख रहे हैं। दुकानदार ने पहले घटना की सूचना मोबाइल पुलिस दस्ता 112 को दी। मोबाइल पुलिस दस्ता के जवानों ने बताया कि रात एक बजे तक वे लोग वहां गश्ती पर थे। 112 की रिपोर्टिंग पर थाने से अवर निरीक्षक मिथलेश कुमार घटनास्थल पहुंचे और चोरी की वारदात की जांच की। व्यवसायी ने बताया कि लगभग 40 बोरा चावल, 310 टिन सरसो का तेल, सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट, मिर्च पावडर, हल्दी समेत गल्ला में रखे 50 हजार नकद चोर ले गये।
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