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Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर पखनाहा स्थित पिपरा घाट पर श्रद्धालुओ ने लगायी डूबकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर बैरिया प्रखंड के पखनाहा स्थित पिपरा घाट पर हजारों शिवभक्तों ने सुबह से जलभिभिषेक के लिए पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच भक्तिमय वातावरण बना रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई उपाय किए और उन्हें सावधानी बरतने की अपील की।

Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर पखनाहा स्थित पिपरा घाट पर श्रद्धालुओ ने लगायी डूबकी

Bagaha News: श्रीनगर, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार की सुबह बैरिया प्रखंड के पखनाहा स्थित पिपरा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे से ही हजारों की संख्या में शिवभक्तों ने गंडक नदी के पिपरा, लौकरिया और पुजहा घाटों पर पवित्र स्नान कर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जल भरा। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही घाटों पर देखने को मिलीं।घाट पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जल भरकर विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना होते रहे। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल बना रहा।श्रद्धालुओं

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की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पिपरा घाट पर एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। इसके अलावा पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार घाटों पर मौजूद रहकर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे।नदी के गहरे स्थानों पर श्रद्धालुओं के जाने से रोकने के लिए बांस की बैरिकेडिंग की गई थी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने तथा नदी में सावधानी बरतने की अपील की। वहीं कांवरिया सेवा समिति की ओर से महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम, टेंट तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूरे दिन घाटों पर श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा।

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