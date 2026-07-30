Bagaha News: हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंजे जिले के शिवालय

Bagaha News: बेतिया,हमारे संवाददाता। सावन माह के पहले दिन नगर के शिवालियों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 3:57 बजे से जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया था। नगर के पियूनी बाग शिव मंदिर, काली बाग परिसर स्थित शिव मंदिर, हरी वाटिका चौक, मेला ग्राउंड के अलावा नगर के पास खैरटिया शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। महिलाओं ने माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाया और भोलेनाथ को केले का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर के आसपास भांग, धतूरा और बेलपत्र की जमकर बिक्री हुई। बेतिया राज के मंदिरों के अध्यक्ष आचार्य उमेश तिवारी ने बताया कि इस बार सावन का पहला दिन गुरुवार को है।

विशेष अवसर

यह विशेष अवसर है। इस अवसर पर जलाभिषेक करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि पीऊनी बाग शिव मंदिर में एक माह तक प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके लिए संकल्प लिया जा चुका है। सागर पोखरा स्थित मनोकामना शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। नगरके शिव मंदिरों के पास महिला और पुरुष पुलिस बल सक्रिय देखें ताकि जलाभिषेक करने तथा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। अधिकांश मंदिरों के बाहर प्रसाद और सुहाग की सामग्रियों तथा बच्चों के खिलौने की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए थे। इस अवसर पर कई भक्तों ने व्रत रखा। नगर के चौक चौराहे पर व्रतियों के लिए सिंघाड़े के आटे की जलेबी की भी बिक्री की गई। तीन लालटेन चौक के पास स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर की सजावट भक्तों को आकर्षित कर रही थी। यहां बता दे की खैरटीया स्थित विशालकाय शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों में विशेष आकर्षण देखा गया। बेतिया राज के इस मंदिर में अलग-अलग शिवलिंग है।