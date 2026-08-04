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Bagaha News: नरकटियागंज में महिला की हत्या का किया प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज में दहेज के लिए एक विवाहिता के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश की गई। विवाहिता रिजवाना खातून ने आरोप लगाया कि उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने 5 लाख रुपए की दहेज मांगने पर उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इस घटना का पिछले महीने हुआ है और पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Bagaha News: नरकटियागंज में महिला की हत्या का किया प्रयास

Bagaha News: नरकटियागंज,निज प्रतिनिधि। दहेज के लिए एक विवाहिता के साथ मारपीट व जान से मारने के प्रयास की घटना घटी है। घटना बीते 2 अगस्त की है। मामले में विवाहिता दिउलिया वार्ड 24 निवासी रिजवाना खातून ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पति बेतिया के फौजन अमीर सहित 7 लोगों को आरोपित किया है। उसे एक पुत्र भी है। आरोप है कि पति फौजान आमीर, ससुर मो. आमीर, सास रौशनतारा बेगम उर्फ हुस्नेआरा, देवर फैसल आमीर, ननद नाजो खातून आदि ने हत्या का प्रयास किया।

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घटना का विवरण

मैनाज खातून और बहनोई मो. शिबु उर्फ इस्तेखार ने व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे।मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी।खाना-पानी बंद कर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। घटना की रात्रि में आरोपित उसके कमरे में घुसकर लाठी-ईंट से मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। उसके पति फौजान और सास ने दुपट्टे से गला कसकर हत्या की कोशिश की। शोर सुनकर आरोपित भाग गए। इसके बाद विवाहिता अपने भाई के साथ मायके आईं और अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज में उसका इलाज कराया गया। इसको लेकर उसके मायके दिउलिया में पंचायती भी हुई। लेकिन आरोपित 5 लाख दहेज के बिना रखने को तैयार नहीं हुए। विवाहिता ने पुलिस से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

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सामान्य प्रश्न

इस दहेज उत्पीड़न की घटना कब हुई थी?
यह घटना 2 अगस्त को हुई थी।
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