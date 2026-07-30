Bagaha News: मंगलपुर पुल को आज से किया गया बंद
Bagaha News: गंडक नदी पर स्थित मंगलपुर पुल को मरम्मत के लिए गुरुवार सुबह 5 बजे से बंद कर दिया गया है। बेतिया एसडीएम ने यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने पुष्टि की कि राहगीरों को निर्धारित मार्ग का पालन करना होगा। मरम्मत के बाद पुल पर परिचालन पुनः शुरू होगा।
Bagaha News: नौतन, एक संवाददाता। गंडक नदी पर स्थित मंगलपुर पुल को मरम्मत के लिए गुरुवार से बंद कर दिया गया है। सुबह पांच बजे से अगले आदेश तक पुल पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पुल पर बंद रहेगी। बेतिया एसडीएम विकास कुमार ने यह आदेश जारी किया है। एसडीओ ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान गोपालगंज की ओर जाने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों को वैकल्पिक मार्ग अरेराज होकर जाना होगा। उसी मार्ग से बेतिया आ सकते हैं। नौतन के बैरिया मच्छरगांवा चौक से वाहनों को जगदीशपुर की ओर डायवर्ट किया गया है। ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
इधर, थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने पुलिस बल के साथ मंगलपुर पुल पहुंचकर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बैरिकेडिंग व डायवर्ट रूट का निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। थानाध्यक्ष ने वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुल पर वाहनों का परिचालन पुनः शुरू करने की सूचना जारी की जाएगी।
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