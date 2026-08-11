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Bagaha News: शादी की आड़ में मानव तस्करी, पांच पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: पिपरासी थाना क्षेत्र में शादी के बहाने मानव तस्करी पर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फरार आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। गांव की एक महिला ने तस्करों के खिलाफ आवेदन दिया था।

Bagaha News: शादी की आड़ में मानव तस्करी, पांच पर एफआईआर

Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। थानाक्षेत्र में बीते कई वर्षों से शादी के आड़ में चल रहे मानव तस्करी पर पुलिस ने सोमवार को बड़ा प्रहार किया है। इसमें लिप्त पांच लोगों पर पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। वहीं एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फरार आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई के लिए इश्तेहार चिस्पाने की कार्रवाई भी की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि भैंसाहिया गांव निवासी रेखा देवी ने आवेदन देकर आरोप लगाया था कि वह कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं थी। इस बीच गांव के ही रामबाबू बिन, रामजी बिन, अनीता देवी ने यूपी के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया के और बरेली के दो व्यक्ति के साथ मिल कर साजिश रची। शादी के लिए मेरी नाबालिक बेटी को बहलाफुसला कर इटावा के एक अधेड़ के साथ फरार हो गये। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामबाबू बिन और अनीता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं फरार चल रहे रामजी बिन व अन्य दो के खिलाफ कुर्की के लिए इश्तेहार की कार्रवाई कर दी है। पुलिस द्वारा इस मानव तस्करी मामले में पहली बार कार्रवाई करने से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है。

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जागरूकता से सामने आए लोग, हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार थानाक्षेत्र के भैंसहिया और बहरिस्थान गांव के कुछ लोग यूपी के बलिया, इटावा व अन्य स्थानों के लोगों से सांठ-गांठ कर क्षेत्र की गरीब और नाबालिक लड़कियों के परिजनों को पैसा का लालच अधेड़ उम्र के लोगों से शादी कराते थे। परिजनों की मिलीभगत होने के कारण पुलिस को शिकायत मिलने पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। पिपरासी के थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। फलस्वरूप भैंसहिया गांव की एक महिला ने इन तस्करों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता बढ़ाई व आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी।

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सामान्य प्रश्न

पुलिस ने मानव तस्करी मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की है?
पुलिस ने मानव तस्करी मामले में पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।
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