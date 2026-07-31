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Bagaha News: 32 लीटर शराब के साथ महिला धंधेबाज धरायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: लौरिया में स्थानीय पुलिस ने अनीता देवी नाम की महिला को 32 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि वह शराब का व्यापार करती है। महिला के घर छापेमारी के दौरान यह शराब बरामद हुई। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है।

Bagaha News: 32 लीटर शराब के साथ महिला धंधेबाज धरायी

Bagaha News: लौरिया। स्थानीय पुलिस ने एक महिला को 32 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार की है। गिरफ्तार महिला की पहचान नगर पंचायत के पड़रॉन मोहल्ला के अनीता देवी के रूप में हुई है। इस बाबत थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि एक महिला शराब का व्यापार करती है। पुलिस उसकी निगरानी की तो सही पाया गया। जब उसके घर छापेमारी की गई तो उसके पास छुपा कर रखा गया 32 लीटर चुलाई शराब बरामद किया। उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे जेल शुक्रवार को भेजा गया है।

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