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Bagaha News: नरकटियागंज शहर की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का गहराया विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। नरकटियागंज की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण में अनियमितता का आरोप

Bagaha News: नरकटियागंज शहर की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का गहराया विवाद

Bagaha News: नरकटियागंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। नरकटियागंज की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों समेत राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री,पथ निर्माण मंत्री, बीएसआरडीसीएल के जीएम, डीजीएम, डीएम, एसडीएम को ज्ञापन के साथ साथ मेल भेजा है। आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए न सिर्फ बिजली पोल हटाने में गड़बड़ी की गई है बल्कि शिवगंज चौक समेत कई जगहों पर बिना अतिक्रमण हटाए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि बेतिया,चनपटिया, नरकटियागंज (शहीद चौक) तक इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। पूर्व में सड़क के कालीकरण हिस्से की चौड़ाई साढ़े पांच मीटर थी। अब इसकी चौड़ाई 12 मीटर होनी है।

इसी के लिए सड़क के दोनों ओर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। किंतु कई जगहों पर 12 मीटर से कम खुदाई की गई है। इसी को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को मेल भेजा है। लोगों का आरोप है कि सड़क की खुदाई में भी अनियमितता बरती जा रही है।

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