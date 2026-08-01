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Bagaha News: नो मैन्स लैंड के पास से हटा अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: मैनाटाड़ में, सीओ सुमंत कुमार ने बभनौली के पास गैर मजरूआ आम जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्रवाई में मैनाटाड़ थानाध्यक्ष बब्लू कुमार भी उपस्थित थे। यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण वाद के आलोक में की गई है।

Bagaha News: नो मैन्स लैंड के पास से हटा अतिक्रमण

Bagaha News: मैनाटाड़। स्थानीय थाना के बभनौली से सटे नो मैन्स लैंड के पास गैर मजरूआ आम जमीन को सीओ सुमंत कुमार ने अतिक्रमण मुक्त कराया। मौके पर मैनाटाड़ थानाध्यक्ष बब्लू कुमार मौजूद रहें।सीओ श्री कुमार ने बताया कि अतिक्रमण वाद के आलोक में बभनौली गांव में गैर मजरूआ आम जमीन को खाली कराया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी।

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