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Bagaha News: नोट्रेडेम स्कूल में बच्चों को सीपीआर के बारे में किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय शहर के नोट्रेडेम पब्लिक स्कूल में बुधवार को लायंस क्लब

Bagaha News: नोट्रेडेम स्कूल में बच्चों को सीपीआर के बारे में किया गया जागरूक

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय शहर के नोट्रेडेम पब्लिक स्कूल में बुधवार को लायंस क्लब स्वास्थ्य एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमें विद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अत्यंत उत्साह के साथ हिस्सा लिया।​इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कार्डियक इमरजेंसी के समय सीपीआर की महत्ता, आपातकालीन प्राथमिक सहायता और सही बॉडी पोस्चर के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान लायन डॉ. उमेश कुमार ने बहुत ही सरल एवं व्यावहारिक तरीके से सीपीआर देने की सही प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि हृदय संबंधी आपात स्थिति में शुरुआती कुछ पल बेहद अहम होते हैं और सही समय पर दी गई सीपीआर किसी की जान बचा सकती है।​शिविर

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की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष लायन अरविंद कुमार पाण्डेय ने की, जबकि संचालन सचिव लायन प्रदीप कुमार एवं कोषाध्यक्ष लायन मदन प्रसाद जयसवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विद्यालय के प्राचार्य के. एम. मिश्रा ने कहा कि ऐसी जीवनोपयोगी जानकारियां विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

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