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Bagaha News: शिकारपुर थानाध्यक्ष से जवाब तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने रेप एंड पॉक्सो एक्ट के तहत थानाध्यक्ष शिकारपुर से रिपोर्ट तलब की है। आरोपी रिंकी कुमार और रिकी कुमार की पहचान स्पष्ट नहीं होने पर आदेश का पालन न करने पर न्यायालय ने इसे अवहेलना माना। थानाध्यक्ष को 12 अगस्त 2026 को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है।

Bagaha News: शिकारपुर थानाध्यक्ष से जवाब तलब

Bagaha News: बेतिया, विधि संवाददाता। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने थानाध्यक्ष शिकारपुर से जवाब तलब किया है। यह आदेश शिकारपुर थाना कांड संख्या-443/25 से उत्पन्न आपराधिक विविध वाद 49/2026 के संदर्भ में है। विदित हो कि वाद की सुनवाई के क्रम में मांगे गए अद्यतन केस डायरी एवं अभियुक्त रिंकी कुमार व रिकी कुमार एक हीं व्यक्ति हैं या अलग व्यक्ति का नाम है के संदर्भ में प्रतिवेदन की मांग की थी। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर स्मार पत्र भी दिया था। बावजूद अभी तक न्यायालय को थानाध्यक्ष के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराया गया ।न्यायाधीश

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ने इसे न्यायालय आदेश का अवहेलना माना है। कोई ने 12 अगस्त 26 को न्यायालय मे केस डायरी एवं अभियुक्त की सही पहचान संबंधित दस्तावेज के साथ सदेह उपस्थित हो अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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