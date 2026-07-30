Bagaha News: एसएसबी और पुलिस ने की संयुक्त पेट्रोलिंग
Bagaha News: वाल्मीकी नगर में गंडक बराज से महाकालेश्वर मंदिर एवं जटाशंकर मंदिर तक पुलिस और एसएसबी द्वारा गश्त की गई। यह गश्त सावन महीने में श्रद्धालुओं की सुविधा और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु की गई है। किसी भी अव्यवस्था के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Bagaha News: वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर में भारत- नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज से महाकालेश्वर मंदिर एवं जटाशंकर मंदिर तक गश्त की गयी। वाल्मीकि नगर थाना पुलिस और गंडक बराज सीमा पर तैनात एसएसबी 21वीं वाहिनी के द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग वाल्मीकि नगर थाना के इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष मनोज कुमार एवं एसएसबी 21वीं वाहिनी के इंस्पेक्टर सह कंपनी कमांडर लोकेश कुमार बनिया के नेतृत्व में किया गया।
गश्त का उद्देश्य
इस बाबत जानकारी देते हुए वाल्मीकि नगर थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार कुमार एवं एसएसबी गंडक बराज के इंस्पेक्टर लोकेश कुमार बनिया ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल में प्राचीन काल से स्थापित आस्था के महा केंद्र जटाशंकर शिव मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष पड़ोसी राज्य उत्तर- प्रदेश, नेपाल और बिहार के दूर-दराज से सावन महीने में जलाभिषेक के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा और विधि व्यवस्था निर्धारण को लेकर संयुक्त रूप से यह पेट्रोलिंग किया गया है। ताकि भय मुक्त माहौल का निर्माण किया जा सके। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने वालें के साथ सख्ति से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ।इस अवसर पर वाल्मीकि नगर थाना के थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, एसएसबी के इंस्पेक्टर लोकेश कुमार बनिया, थाने के एएसआई दिलीप कुमार आदि थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।