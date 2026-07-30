Bagaha News: अंबेडकर छात्रावास का बीस सूत्री अध्यक्ष व सदस्यों ने किया निरीक्षण
Bagaha News: मैनाटाड़।एक प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय स्थित अंबेडकर छात्रावास रमपुरवा मैनाटाड़ का बुधवार को बीस
Bagaha News: मैनाटाड़।एक प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय स्थित अंबेडकर छात्रावास रमपुरवा मैनाटाड़ का बुधवार को बीस सूत्री अध्यक्ष संजय पटेल , उपाध्यक्ष डॉ धनंजय त्रिपाठी, सदस्य अमरेश पटेल,अनिल पटेल आदि ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में रह रहे छात्रों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं, साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, शौचालय, भोजन व्यवस्था तथा सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।बीस सूत्री अध्यक्ष संजय पटेल सहित अन्य सदस्यों ने छात्रावास के छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता बताते हुए अपनी मांगें रखीं। छात्र अर्जुन कुमार, चन्दन कुमार, राहुल कुमार आदि ने बताया कि लाईब्रेरी कभी नहीं खुलता है।
गार्ड अपने साथ चावल ले जाते हैं।रात में गार्ड नहीं रहते हैं।खाना अच्छा नहीं मिलता है।साथ ही बच्चों ने बताया कि व्यवस्था के नाम पर सवाल किया जाता है तो नाम काटने की धमकी मिलती है। वहीं बीडब्लूओ दीपक कुमार ने बताया कि छात्रों के आरोपों की छानबीन की जायेगी।जो बच्चे अशिष्टता करते हैं।उनको अच्छे से रहने की बात कही जाती है।तो वैसे बच्चे अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। छात्रावास का संचालन नियमों के अनुसार होता है।
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