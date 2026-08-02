Bagaha News: पंचायत समिति से मरम्मत हुए स्कूल भवन का हुआ उद्घाटन
Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड स्थित डुमरी मुराडीह पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चनकुहवा के
Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड स्थित डुमरी मुराडीह पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चनकुहवा के मरम्मत हुए विद्यालय का उद्घाटन बीडीओ सह प्रभारी बीईओ अनिमेश, प्रमुख प्रतिनिधि मंजेश सहनी व स्थानीय अभिभावकों ने फीता काट कर किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रमुख प्रतिनिधि ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान पाया गया कि इस विद्यालय में कक्षा शिशु और एक के बच्चों के बैठने वाला भवन बहुत ही जर्जर हो गया है। इस कारण ये बच्चे बाहर पेड़ के नीचे और बरामदे में बैठ कर पढ़ने को मजबूर है। वही तेज बारिश और धूप के दौरान इन बच्चों की शैक्षणिक कार्य प्रभावित रहती थी।
इसको देखते हुए स्थानीय अभिभावकों और प्रधानशिक्षिका अरुणा कुमारी की मांग पर भवन की मरम्मत कार्य पंचायत समिति मद से कराया गया। उन्होंने बताया कि अब बच्चों के पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बीडीओ ने बताया कि विद्यालयों में संसाधनों के आभाव में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जहाँ तक संभव है पंचायत निधि और पंचायत समिति से भवनों की मरम्मत कार्य कराया जाएगा। वही नए भवनों के निर्माण के लिए जिला को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। वही प्रधानशीक्षिका ने ने बताया कि बच्चों के अनुपात में भवनों की संख्या काफी कम है लेकिन इस भवन के मरम्मत हो जाने से काफी सहूलियत होगी। वही स्थानीय अभिभावकों ने बीडीओ सह प्रभारी बीईओ से बच्चों की संख्या को देखते हुए कुछ और नए कमरों के निर्माण की मांग की। मौके पर बीडीसी प्रहलाद राम, शिक्षक मोतीलाल चौहान, सोहन निषाद, बबलू मद्धेशिया, अमरजीत कुशवाहा आदि उपस्थित थे।
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