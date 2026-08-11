Bagaha News: पिपरासी में दस भूमिहीन विद्यालयों की जमीन के लिए बीईओ ने सीओ को लिखा पत्र
Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड स्थित भूमिहीन विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए बीडीओ
Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड स्थित भूमिहीन विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए बीडीओ सह प्रभारी बीईओ अनिमेश ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत शुरूआत में प्रभारी बीईओ ने विद्यालयों में संसाधनों की आपूर्ति पर बल दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीडीओ ने बताया कि भवन के अभाव में विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे है। इसके मद्देनजर सबसे पहले विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये पहल शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि प्रखंड के दस विद्यालय क्रमश: उच्च विद्यालय सेमरा लंबेदहा, नैनहा, सौरहा व उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरी भगड़वा के साथ राउम विद्यालय बलुआ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांटी टोला, टाडी टोला, भगड़वा व पिपरासी उर्दू के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए सीओ को पत्र लिखा गया है।
बीडीओ ने बताया कि जमीन उपलब्ध होने के बाद विभाग को भवन निर्माण के लिए पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति तो हो गई है लेकिन भवन नहीं होने के कारण कई कक्षाएं एक ही कमरे में संचालित होती है। जिस कारण बहुत से शिक्षक बैठे रहते है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती हैं। उन्होंने बताया कि जितनी जल्दी जमीन उपलब्ध हो जाएगी उतना की जल्दी भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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