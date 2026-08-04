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Bagaha News: हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया, विधि संवाददाता। पत्नी का गला दबा हत्या कर देने के एक मामले में

Bagaha News: हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा

Bagaha News: बेतिया, विधि संवाददाता। पत्नी का गला दबा हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने अभियुक्त को बीएनएस की धारा 103 (1) मे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ हीं 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता चनपटिया थाना क्षेत्र के गिद्दा गांव निवासी पति अनिल बैठा है। अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 28 जून वर्ष 2025 की है। घटना के दिन अभियुक्त अपने अन्य परिजनों के साथ मिल अपनी पत्नी अमृता का गला दवा उसकी हत्या कर शव को छुपा दिया था।

जिसकी सूचना मिलते हीं मृतका का भाई रामू बैठा अन्य ग्रामीणों को ले उसके ससुराल गया। पुलिस को खबर कर बुलाया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच शव को अपने कब्जे में लिया। मामले को ले मृतक के भाई ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी बहन अमृता की शादी अनिल बैठा के साथ वर्ष 2014 में हुई थी। दांपत्य जीवन से लगातार दो पुत्री होने की बात कह अमृता के ससुराल वाले उसे मारते पीटते एवं प्रताड़ित करते थे। और अंतत: घटना के दिन उसकी गला दवा हत्या कर दिए।

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