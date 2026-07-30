Bagaha News: प्राथमिक विद्यालय हीरासोती के भवन का निर्माण हुआ शुरु

Bagaha News: भितहा, एक प्रतिनिधि। प्रखंड के भुईधरवा पंचायत स्थित हिरासोती गांव के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। आजादी के बाद पहली बार गांव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। भवन निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से जिस विद्यालय भवन की मांग की जा रही थी, वह अब पूरी होने जा रही है। निर्माण कार्य का शुभारंभ स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मजहर हुसैन की उपस्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा कराया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि करीब 1,500 की आबादी वाले हिरासोती गांव में वर्षों पहले प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन भवन नहीं बनने के कारण विद्यालय का संचालन पड़ोसी पंचायत डीही पकड़ी के प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली में किया जाता था।

इसके चलते हिरासोती के सैकड़ों बच्चों को प्रतिदिन लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक भी मिश्रौली विद्यालय में ही बच्चों को पढ़ाते थे। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया की उक्त विद्यालय के भवन निर्माण के लिए स्थानीय मुखिया सैरुन नशा द्वारा लगातार संघर्ष किया गया। उन्होंने बताया कि 29 लाख रुपये की लागत से बनने वाले विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसे तीन माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने संवेदक को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया तथा कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय ग्रामीण भी निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करेंगे, ताकि भवन निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार हो सके। वही ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय भवन बनने से बच्चों को गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा मिलेगी और अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।