Bagaha News: बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, खुदी नदी का टूटा बांध

Bagaha News: बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, खुदी नदी का टूटा बांध
Bagaha News: रामनगर, एक प्रतिनिधि। नेपाल व रामनगर के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश
Bagaha News: रामनगर, एक प्रतिनिधि। नेपाल व रामनगर के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर सोमवार को आदिवासी बहुल दोन में दिखा। पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है। इससे बैरिया दोन गांव में खुदी नदी पर मनरेगा से बना कच्चा बांध टूट गया है। इससे दो दर्जन गांव कटाव की जद में आ गए हैं। वहीं कई घरों में नदी का पानी घुस गया है। लोग खुद से बोरी में बालू भरकर बांध की मरम्मत में जुट गये हैं। ताकि गांव में अधिक क्षति नहीं हो। इधर, सेमरहनी के समीप पुलिया समेत आदिवासी क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे दोन क्षेत्र के कई गांवों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है.
पंचायत मुखिया का बयान
नौरंगिया दोन पंचायत के मुखिया गौरीशंकर प्रसाद ने बताया कि बैरिया में खुदी नदी का बांध टूटने से करीब दो दर्जन घरों पर कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण सामूहिक प्रयास से कटाव रोकने में लगे हैं। इसकी सूचना अंचल प्रशासन को दे दी गई है। स्थायी सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की गई है। इधर, धमनाहा, रघिया, कापन, भलूही समेत क्षेत्र की अन्य पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। इससे नदी किनारे की कृषि भूमि पर कटाव और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। रुक-रुक कर हो रही बारिश से दोन क्षेत्र की कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सेमरहनी के समीप पुलिया टूट जाने और अन्य स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त होने से दोन के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। आवागमन प्रभावित होने से लोगों को दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
नदियों की स्थिति पर नजर
बयान : रामनगर क्षेत्र की सभी नदियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बैरिया गांव में खुदी नदी पर मनरेगा से बना कच्चा बांध टूटने की सूचना मिली है। इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। - वेदप्रकाश, सीओ, रामनगर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।