Bagaha News: बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, खुदी नदी का टूटा बांध

Bagaha News: रामनगर, एक प्रतिनिधि। नेपाल व रामनगर के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश

Bagaha News: रामनगर, एक प्रतिनिधि। नेपाल व रामनगर के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर सोमवार को आदिवासी बहुल दोन में दिखा। पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है। इससे बैरिया दोन गांव में खुदी नदी पर मनरेगा से बना कच्चा बांध टूट गया है। इससे दो दर्जन गांव कटाव की जद में आ गए हैं। वहीं कई घरों में नदी का पानी घुस गया है। लोग खुद से बोरी में बालू भरकर बांध की मरम्मत में जुट गये हैं। ताकि गांव में अधिक क्षति नहीं हो। इधर, सेमरहनी के समीप पुलिया समेत आदिवासी क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे दोन क्षेत्र के कई गांवों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है.

पंचायत मुखिया का बयान नौरंगिया दोन पंचायत के मुखिया गौरीशंकर प्रसाद ने बताया कि बैरिया में खुदी नदी का बांध टूटने से करीब दो दर्जन घरों पर कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण सामूहिक प्रयास से कटाव रोकने में लगे हैं। इसकी सूचना अंचल प्रशासन को दे दी गई है। स्थायी सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की गई है। इधर, धमनाहा, रघिया, कापन, भलूही समेत क्षेत्र की अन्य पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। इससे नदी किनारे की कृषि भूमि पर कटाव और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। रुक-रुक कर हो रही बारिश से दोन क्षेत्र की कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सेमरहनी के समीप पुलिया टूट जाने और अन्य स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त होने से दोन के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। आवागमन प्रभावित होने से लोगों को दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नदियों की स्थिति पर नजर बयान : रामनगर क्षेत्र की सभी नदियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बैरिया गांव में खुदी नदी पर मनरेगा से बना कच्चा बांध टूटने की सूचना मिली है। इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। - वेदप्रकाश, सीओ, रामनगर