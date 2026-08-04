Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Bagaha News: मैनाटाड़, एक प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर रिमझिम बारिश के
Bagaha News: मैनाटाड़, एक प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर रिमझिम बारिश के बीच सोमवार के सुबह से ही प्रखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा,भांग, फल-फूल एवं दूध अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सोमवार के ब्रह्ममुहूर्त से ही महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिलीं। मंदिरों में भजन-कीर्तन और शिव मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
आचार्य सुनील मिश्रा ने बताया कि सावन की सोमवारी पर भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनायें पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। पूरे दिन क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना रहा।
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