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Bagaha News: नरकटियागंज में मिजल्स के दो मरीज मिले, अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज के गोखुला गांव में मिजल्स के दो मरीज मिले हैं। दिव्या कुमारी (13 वर्ष) और गुलशन कुमार (9 वर्ष) की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने 9 माह से 5 वर्ष तक के 204 बच्चों का सर्वे किया है और उन्हें विटामिन-ए की खुराक दी गई है। विशेष अभियान के तहत बच्चों को मिजल्स का टीका लगाया जाएगा।

Bagaha News: नरकटियागंज में मिजल्स के दो मरीज मिले, अलर्ट

Bagaha News: नरकटियागंज। प्रखंड के गोखुला गांव में मिजल्स के दो मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। गांव की दिव्या कुमारी (13 वर्ष) और गुलशन कुमार (9 वर्ष) मिजल्स से ग्रसित पाए गए हैं। दोनों बच्चों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह जानकारी अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. संजीव कुमार ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों का ब्लड सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया था, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद पूरे गोखुला गांव में 9 माह से 5 वर्ष तक के 204 बच्चों का सर्वे कराया गया है। पीड़ित बच्चों के घर मेडिकल टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच की गई है।

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उपाधीक्षक ने बताया कि सर्वे में शामिल सभी 204 बच्चों को विटामिन-ए की खुराक दी गई है। बुधवार को गांव में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को मिजल्स का टीका लगाया जाएगा। मिजल्स के मरीज मिलने पर तुरंत सूचने देने का निर्देश एएनएम स्वास्थ्यकर्मियों को दिया।

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