Bagaha News: ज्ञान के साथ जीने की दिशा भी प्रदान करते हैं गुरु

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी प्रदान करते हैं। गुरु के सान्निध्य में ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और संस्कारों से युक्त समाज का निर्माण संभव होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उक्त बातें सरस्वती विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभाग निरीक्षक ललित कुमार राय ने कहीं। बुधवार को विद्यालय में गुरु पूर्णिमा एवं वेदव्यास जयंती के पावन अवसर पर पूर्व आचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य, दीदी जी एवं पूर्व छात्र-छात्रा संगम सह गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

इस अवसर पर उपस्थित सभी पूर्व आचार्यों एवं पूर्व छात्रों ने अपने-अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा एक-दूसरे को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाए दीं। पूर्व आचार्य बंधुओं ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में गुरु की महत्ता, भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा तथा जीवन में संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य लखींद्र कुमार सिंह, प्राथमिक खंड के प्रधानाचार्य गौरी शंकर प्रसाद सहित विद्यालय के समस्त आचार्य बंधु-भगिनी उपस्थित रहे। पूर्व छात्र प्रमुख भैया विवेक किशोर सिंह, पूर्व छात्र डॉ. रविराज दुबे, मयूर सिकरिया, अभिषेक बरनवाल, मुकेश चौधरी, पवन कुमार, कन्हैया बजरिया, नंदन वर्मा, आलोक कुमार मिश्रा, चितरंजन कुमार, प्रभास चंद्रपुरी, अभिमन्यु कुमार, रत्नेश कुमार, विनय कुमार, संतोष श्रीवास्तव, हिमांशु राज एवं मुन्ना सहित अनेक पूर्व छात्र उपस्थित रहे। मंच का संचालन लखींद्र कुमार सिंह एवं महिमा दीदी ने संयुक्त रूप से किया।