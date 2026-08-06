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Bagaha News: शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: चनपटिया, नगर संवाददाता। चनपटिया नगर के वार्ड संख्या-7 स्थित नीमिया माई स्थान मंदिर परिसर

Bagaha News: शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली कलश यात्रा

Bagaha News: चनपटिया, नगर संवाददाता। चनपटिया नगर के वार्ड संख्या-7 स्थित नीमिया माई स्थान मंदिर परिसर में शिवलिंग स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। सुबह करीब नौ बजे पूजा स्थल से धार्मिक अनुष्ठान के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया। पकड़िया छठ घाट स्थित सिकरहना नदी के तट से वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ 201 महिलाओं और कन्याओं ने जल भरकर कलश को सिर पर धारण किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं कतारबद्ध होकर श्रद्धा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ी। कलश यात्रा चनपटिया बाजार के प्रमुख चौक-चौराहों से होते हुए पुन: नीमिया माई स्थान मंदिर के परिसर में पहुंचकर सम्पन्न हुई।

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इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में भक्ति गीतों और हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कई स्थानों पर शरबत और जल की व्यवस्था की गई, जिससे आयोजन में सामाजिक सहभागिता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूरे अनुष्ठान को पूर्ण कराया। आयोजन की सफलता में स्थानीय लोगों की भूमिका बेहद सराहनीय रही, जिन्होंने तन-मन-धन से सहयोग दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नीमिया माई स्थान के परिसर में शिवलिंग की स्थापना मोहल्ले के लिए गर्व और आस्था का केंद्र बन गया है। इससे मोहल्लेवासियों में काफी खुशी का माहौल है।

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