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Bagaha News: जी. डी. गोयनका में पूल पार्टी का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया के जी. डी. गोयनका पब्लिक स्कूल में एक अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ। स्कूल परिवार, छात्र-छात्राएँ और अतिथियों की उपस्थिति में स्विमिंग पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जहाँ नन्हे विद्यार्थियों ने जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। विद्यालय ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रमुखता देने की बात की।

Bagaha News: जी. डी. गोयनका में पूल पार्टी का हुआ आयोजन

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय जी. डी. गोयनका पब्लिक स्कूल में गुरुवार को विद्यालय परिसर स्थित अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का भव्य उद्घाटन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, छात्र-छात्राएँ एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।उद्घाटन के उपरांत नर्सरी से कक्षा तृतीय तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष पूल पार्टी का आयोजन किया गया। रंग-बिरंगे स्विमिंग परिधानों में सजे नन्हे विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों की सतत निगरानी में सभी सुरक्षा मानकों का पूर्णत: पालन करते हुए कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है।

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आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह स्विमिंग पूल विद्यार्थियों को तैराकी जैसी जीवनोपयोगी कला सीखने के साथ-साथ आत्मविश्वास, अनुशासन एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

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